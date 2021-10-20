В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Баку открылась ярмарка меда, сообщает в среду Trend.
Ярмарка действует на территории около станции метро "Гянджлик", где обычно проводятся сельскохозяйственные ярмарки "Из города в село".
На 26-й выставке-продаже пчеловодческой продукции реализуется продукция, поставленная из различных регионов Азербайджана.
(Перевод: Кямаля Сеидова)
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