Создание сухопутной связи между основной частью Азербайджана может привлечь Нахчыван к международным транзитным проектам - эксперт
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ЧБТР готов к расширению сотрудничества с местными финансовыми институтами в Азербайджане (Эксклюзив)
Создание сухопутной связи между основной частью Азербайджана может привлечь Нахчыван к международным транзитным проектам - эксперт
Создаваемая в Карабахе транспортная инфраструктура превратит Азербайджан в логистический хаб между Центральной Азией и Европой
Вся ответственность за нынешнюю напряженность лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении - МИД Азербайджана
В единые координационные центры уже обратились более 3 тыс. членов семей шехидов и участников войны - минтруда Азербайджана
Два сотрудника Trend показали высокий результат на конкурсе среди представителей СМИ и профессиональных фотографов
В Бакинской высшей школе нефти прошло очередное заседание проекта «Создание конференции ректоров в Азербайджане» (ФОТО)
На бизнес-форуме IBF в Баку обсудят инвествозможности, определяющие будущее Азербайджана и Турции - Орхан Мамедов
Азербайджанские силовики должны быть более широко подключены к обеспечению безопасности Лачинского коридора – Марков
ВС Армении совершили очередную провокацию в направлении Кяльбаджарского района – минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Праге прошел светский раут "Семь красавиц на пути к Славе" в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО,ФОТО)
Турция заинтересована в объединении возможностей с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства – глава MÜSİAD
На исторической сцене в Стамбуле прошел концерт в честь Победы Азербайджана и Года Низами Гянджеви (ВИДЕО,ФОТО)
Проходящий в Баку бизнес-форум IBF формирует новые основы для сотрудничества – замминистра финансов Турции
Бизнес-форум IBF поспособствует привлечению инвестиций в реализацию проектов на освобождённых территориях Азербайджана – Микаил Джаббаров
Азербайджан обладает большим потенциалом стать лидером в переходе к «зеленой» экономике - менеджер ЕБРР (Эксклюзив)