Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 17 ноября понизилась на 0,64 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 83,26 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,62 доллара и составила 82,39 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,59 доллара - до 78,67 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 17 ноября снизилась на 0,36 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 82,4 доллара за баррель.

Официальный курс на 18 ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)