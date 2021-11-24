БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются ставки госпошлины за регистрацию мобильных телефонов, ввозимых в страну из-за рубежа для личного пользования.

Как сообщает в среду Trend, данный вопрос отражен в изменении в закон "О государственной пошлине", которое обсуждалось сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно изменению, если рыночная цена мобильного телефона составляет до 100 долларов США, за его регистрацию будет взиматься госпошлина в размере 30 манатов; от 101 до 200 долларов США – 50 манатов; от 201 до 400 долларов США – 60 манатов; от 401 до 700 долларов США – 70 манатов; от 701 до 1 000 долларов США – 100 манатов; более 1 001 доллара – 150 манатов.