Внешнеторговый оборот Азербайджана за год увеличился более чем на $5 млрд

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Азербайджана в январе-октябре 2021 года увеличился по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 5,181 миллиарда долларов, или 24,67 процента - с 21,001 миллиарда до 26,182 миллиарда долларов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

По данным ведомства, в структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлось 16,848 миллиарда долларов, что на 4,614 миллиарда долларов (37,7 процента) превышает показатель января-октября 2020 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 64,35 процента против 58,25 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в январе-октябре повысился в годовом исчислении на 566 миллионов долларов, или 6,45 процента - с 8,767 миллиарда до 9,333 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 35,65 процента против 41,75 процента за десять месяцев 2020 года.

В результате за отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, в годовом исчислении выросло на 4,049 миллиарда долларов, или 116,8 процента - до 7,515 миллиарда долларов против 3,466 миллиарда долларов в январе-октябре 2020 года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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