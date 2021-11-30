Немецкие компании подписали контракты с Азербайджаном в сфере ж/д строительства
Лента новостей
Государственное агентство по профессиональному образованию и компания Azerconnect подписали меморандум о взаимопонимании
Глава Госкомитета по работе с диаспорой встретился в США с еврейским писателем азербайджанского происхождения
Фильм о последнем жителе азербайджанского острова Кюрдили удостоен наград в Беларуси и Польше (ВИДЕО,ФОТО)
600 фотографий, рукописи и сценарии - в Госфильмофонде создан личный архивный фонд Расима Исмайлова (ФОТО)
Народная артистка Азербайджана Динара Алиева выступила с великим Пласидо Доминго в Большом театре (ВИДЕО, ФОТО)
Поздравления ряда стран ОДКБ в адрес Азербайджана показали, что у Армении нет веса в этой организации - политический обозреватель
В Азербайджане предоставляются льготы для поддержки налогоплательщиков, оказывающих услуги местного транспорта и экспедирования