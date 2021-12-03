В Азербайджане усилят контроль над выделением субсидий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет усилен контроль над выделением субсидий.

Об этом сказал в пятницу премьер-министр Али Асадов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

Премьер также отметил, что для обеспечения продовольственной безопасности в госбюджете Азербайджана на 2022 год предусмотрен большой объем средств.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)