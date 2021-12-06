В промпарках на освобожденных территориях Азербайджана будут функционировать лишь сферы на основе инновационных технологий – замминистра экономики

БАКУ /Trend/ - В промышленных парках на освобожденных территориях Азербайджана будут функционировать лишь промышленные сферы, опирающиеся на инновационные технологии.

Как передает Trend, об этом сказал в понедельник первый заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов на конференции «Возможности инновационного развития освобожденных территорий».

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