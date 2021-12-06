В Азербайджане ипотечное кредитование выросло на 44%

БАКУ / Trend / - Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд продолжает финансирование ипотечных кредитов в рамках социальной политики, реализуемой государством в области обеспечения населения жильем в соответствии с поставленными целями в 2021 году.

Как сообщает Trend со ссылкой на Фонд, в течение 11 месяцев текущего года за счет средств Фонда более 4 880 гражданам Азербайджана выданы ипотечные кредиты в размере 325 млн манатов, что является самым высоким показателем с 2006 года (начала деятельности Фонда). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество выданных кредитов увеличилось на 44%. До конца года ожидается незначительное увеличение этого показателя.

Общая сумма ипотечных кредитов, выданных за счет Фонда, составляет 1 миллиард 969 миллионов манатов. Число семей, улучшивших свое жилищное положение за счет этих кредитов, составляет более 36 тысяч.

Около 34% кредитов были выданы льготным категориям граждан, 69% - молодежи и молодым семьям.

В текущем год посредством льготных ипотечных кредитов продолжена поддержка продажи квартир, находящихся в распоряжении Государственного Агентства Жилищного Строительства Азербайджанской Республики. В 2021 году на приобретение 1 063 льготных квартир выданы ипотечные кредиты в размере 44,6 млн манатов. С 2018 года на финансирование льготного жилья 2 725 гражданам выделено 118,1 млн манатов, а 38 гражданам - ипотечные кредиты в размере 1,3 млн манатов.

Выгодные условия ипотечных кредитов и льготных ипотечных кредитов способствовали высокому спросу на данные кредиты. Только за 11 месяцев 2021 года спрос на ипотечные кредиты составил более 1,1 млрд манатов. С целью обеспечения спроса Фондом осуществляются возможные меры в рамках соответствующих ресурсов.

Также отметим, что наблюдаемый значительный рост объемов ипотечных кредитов не повлиял на качество имеющегося кредитного портфеля Фонда. На основе строгих стандартов и адекватной оценки Фонд сформировал достаточно надежный кредитный портфель. На данный момент проблемных кредитов в портфеле нет, что считается лучшим показателем в финансово-банковской системе страны и в международной практике.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)