Темпы роста ВВП Азербайджана в 2022-2026 гг. прогнозируются на уровне 3,9% - Эльнур Алиев

БАКУ /Trend/ - В результате реализации стратегии социально - экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы среднегодовые темпы роста ВВП в следующем среднесрочном периоде прогнозируются на уровне 3,9 процента, а ненефтяного ВВП - пяти процентов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду заместитель министра экономики Эльнур Алиев на Азербайджанском форуме карьерного роста.

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