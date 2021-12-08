Началось строительство тоннелей на автодороге Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Строительство автодороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор), фундамент которой был заложен 26 октября Президентами Азербайджана и Турции, продолжается быстрыми темпами, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Проект предусматривает строительство вдоль новой дороги трех автомобильных тоннелей общей протяженностью 6 км, строительные работы на которых уже начались.

Тоннели условно называются Т1, Т2 и Т3.

В тоннеле Т1 протяженностью 1 019 метров проведены буровые работы длиной в 250 метров, в тоннеле Т2 протяженностью 1 810 метров было пробурено 50 метров. Бурение продолжается взрывными методами. При этом удаляются части каменистых грунтов. Завершены строительные работы и начато бурение на входе в тоннель Т3 протяженностью 3 171 метр, строительство которого только началось.

Вдоль автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор) протяженностью 123,8 км предусмотрено строительство 2 путепроводов и 23 автодорожных мостов, 8 путепроводов, 50 путепроводов, 5 путепроводов, 400 круглых труб и прямоугольных водных переходов для обеспечения переброски воды. Также планируется построить 60 резервных переходов для линий связи, реализация которых также продолжается ускоренными темпами. Так, в рамках работ строительство резервного перехода выполнено на 30 процентов, построено 38 круговых и 2 прямоугольных искусственных сооружения, выполнены фундаментные и свайные работы по 10 мостам.

Автодорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор) является одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах по поручению Президента Азербайджана, которая будет играть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов и сел. Эта дорога является частью автодороги Гаджигабул-Горадиз-Агбанд-Зангезур и имеет большое значение с точки зрения соединения Зангилана с другими районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Автомобильная дорога проектировалась от села Ахмадбейли Физулинского района. Согласно поручению главы государства, автомагистраль строится по первой технической категории, с 6-ю и 4-мя полосами движения, с учетом плана развития Карабаха. Первый 80-километровый участок дороги, как планируется, будет состоять из 6 полос (3 въезда - 3 выезда), а оставшийся участок длиной 43,8 км будет иметь 4 полосы (2 въезда - 2 выезда).

В настоящее время земляные работы ведутся на первых 110 км дороги. Так, используя специальную технику, расширяется и профилируется дорога, строится новый полигон по первому техническому уровню. По полосам движения ширина дорожного полотна составит 29,5 и 21,5 метра соответственно.

Строительные работы ведутся под надзором руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана в соответствии с требованиями "Норм и правил строительства".

Автодорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор) проходит через освобожденные Физулинский, Джебраильский и Зангиланский районы, в настоящее время именно от этой дороги берут начало строящиеся дороги Ахмадбейли-Физули-Шуша, Шукурбейли-Джебраил-Гадрут и Худафарин-Губадлы-Лачин.