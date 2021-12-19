Азербайджан и Кыргызстан подпишут декларацию о стратегическом партнерстве - посол

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Кыргызстан в 2022 году подпишут декларацию о стратегическом партнерстве.

Об этом сказал Trend посол Кыргызстана в Баку Кайрат Осмоналиев.

По его словам, отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном выходят на более высокий уровень стратегического партнерства.

"Кроме того, с 2022 года планируется интенсифицировать сотрудничество по всем направлениям, в частности, в секторах образования и транспорта, подготовка и утверждение совместных проектов, учреждение инвестиционного фонда, строительство нефтеперерабатывающего завода в Кыргызстане и так далее", - сказал Осмоналиев.

Дипломат также сообщил, что в будущем году между двумя странами ожидается подписание документов в области экономического сотрудничества.

"В следующем году ожидается, что между Баку и Бишкеком будет подписано соглашение о побратимстве, а также об увековечивании памяти Чингиза Айтматова. Также можно говорить об укреплении политико - дипломатических связей, поддерживать экономические и культурно - гуманитарные отношения. В гуманитарной области планируется проведение взаимных дней культуры", - подчеркнул Осмоналиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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