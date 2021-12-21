В Азербайджане обсудили изменение климата и его последствия

БАКУ / Trend / - Сегодня под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось заседание, посвященное изменению климата и его последствиям, сообщает Trend со ссылкой на Кабмин.

В заседании приняли участие члены правительства и главы исполнительных властей некоторых городов и районов.

На встрече были отмечены обязательства по международным конвенциям об изменении климата, к которым присоединился Азербайджан, проблемы, вызванные глобальными изменениями климата, и важность расширения работы, проводимой в направлении уменьшения их воздействия.

Были заслушаны доклады о влиянии изменения климата на сельское хозяйство, социальную сферу, стихийные бедствия и даны соответствующие поручения.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)