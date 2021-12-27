Азербайджан увеличил экспорт хлопковой пряжи более чем вдвое

Экономика 27 декабря 2021 10:38 (UTC+04:00)
Азербайджан увеличил экспорт хлопковой пряжи более чем вдвое
Порты Турции перевалили более 6 млн тонн грузов из Алжира
Порты Турции перевалили более 6 млн тонн грузов из Алжира
Азербайджан увеличил экспорт хлопковой пряжи более чем вдвое
Азербайджан увеличил экспорт хлопковой пряжи более чем вдвое
Азербайджанский экспорт хлопкового волокна вырос более чем на треть
Азербайджанский экспорт хлопкового волокна вырос более чем на треть
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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