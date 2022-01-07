В ПО "Азеригаз" поступило 144 тыс. обращений в связи с процессом обнуления лимитов

БАКУ /Trend/ - В ПО "Азеригаз" поступило 144 тысячи обращений в связи с процессом обнуления лимитов потребления газа.

Как сообщает Trend, об этом заявила начальник отдела ПО Халида Шимшек.

По ее словам, это привело к перегрузке сервиса.

"Только 30 процентов сделанных на мобильный телефон снимков видимой части механических счетчиков, присланных абонентами в ПО, пригодны для обработки, так как в них указаны дата и время. До 90 процентов из этих снимков уже обработаны", - сказала Шимшек.

Глава отдела подчеркнула, что процесс обнуления лимитов тарифов на потребление газа будет завершен, независимо от того, отправлены снимки или нет.

Отметим, что ранее ПО призвало абонентов для ускорения процесса обнуления лимитов сфотографировать видимую часть механического газового счетчика на мобильный телефон и отправили фото на номер WhatsApp (077) 310-41-04.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)