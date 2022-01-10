В Азербайджане началась продажа коз из Испании

БАКУ /Trend/ - В Гобустанский демонстрационный животноводческий комплекс при ОАО «Агросервис» доставлены мурсианские козы, сообщает Trend со ссылкой минсельхоз Азербайджана.

В связи с истечением срока карантина уже началась продажа этих коз с 60-процентной скидкой, говорится в сообщении.

Мурсианские козы (Испания) отличаются высокой продуктивностью и приспособленностью к жарким климатическим условиям, их молоко в основном пригодно для сыроварения, отмечается в информации.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)