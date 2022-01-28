ЦБА не планирует создавать новые механизмы для регулирования деятельности цифровых банков

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не видит необходимости в создании какой-либо новой правовой базы для регулирования деятельности цифровых банков.

Об этом сказал в пятницу на пресс-конференции генеральный директор ЦБА Рашад Оруджев, отвечая на вопрос Trend.

По его словам, регулирование деятельности цифровых банков, таких как BirBank и Leobank, осуществляется в соответствии с правовой базой традиционных банков.

"Мы не видим необходимости в создании какой-либо новой правовой базы для регулирования их деятельности", - сказал Оруджев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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