Размещение данных на обратной стороне банковской карты отвечает современным требованиям - Unibank
БАКУ /Trend/ - Размещение всех данных, включая защитный код (CVV), на обратной стороне банковской карты отвечает современным требованиям и технологиям безопасности. Об этом сообщили Trend в азербайджанском Unibank.
По его данным, на картах Leobank (при Unibank) защитный код расположен на задней стороне вместе с номером, сроком действия и персональными данными держателя карты. На лицевой стороне никаких данных, кроме логотипа банка, нет.
Кроме того, в банке считают, что такое расположение карточных данных соответствует международным стандартам и является более безопасным.
В Unibank также отметили, что подобная практика размещения карточных данных применяется и на банковских картах в других странах.
Отметим, что CVV-код находится на обратной стороне банковских карт Unibank.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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