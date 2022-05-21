В промзонах Азербайджана производится ряд ранее импортируемых товаров - Агентство по развитию экономических зон

БАКУ /Trend/ - Ряд ранее импортируемых в Азербайджан товаров производится в промышленных зонах страны.

Об этом сказал Trend председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев.

По его словам, ранее Азербайджан импортировал азотные удобрения, полимеры, ферросплавы, табачные изделия, агрохимикаты, медицинские маски, шприцы, текстиль и другую продукцию.

Сегодня все эти товары и ряд другой продукции производится на рынке Азербайджана и экспортируется за рубеж, отметил глава правления агентства.

"В промышленных зонах Азербайджана до сегодняшнего дня было произведено продукции на сумму более чем 6,5 миллиарда манатов. Экспорт товаров промзонами составил 2,1 миллиарда манатов (около 32 процентов от общего объема). Производственные и экспортные показатели промзон ежегодно растут. Таким образом, в первом квартале 2021 года в промзонах Азербайджана было произведено продукции на 373 миллиона манатов, а в аналогичном периоде 2022 года - на 681 миллион манатов (рост на 82,6 процента). Экспорт в первом квартале 2022 года вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 318 миллионов манатов. Продукция, произведенная в промышленных зонах, экспортируется более чем в 40 стран мира", - сказал Нуриев.

По его словам, доля произведенной в промышленных зонах продукции в общем объеме производства по Азербайджану составила 14,8 процента, а на долю экспорта пришлось 36,3 процента, что превышает показатель аналогичного периода 2021 года на 198,1 миллиона манатов.