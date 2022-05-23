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Идет работа над "умным" проектом для обеспечения Агдама питьевой водой (ФОТО)

Экономика Материалы 23 мая 2022 17:35
Идет работа над "умным" проектом для обеспечения Агдама питьевой водой (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание рабочей группы, созданной для подготовки проектной документации по созданию систем питьевого водоснабжения, управления сточными и дождевыми водами в освобожденном от оккупации городе Агдам.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на ОАО "Азерсу", на заседании, состоявшемся в городе Агдам, был представлен проект системы снабжения питьевой воды, управления сточными и дождевыми водами, состоялись подробные обсуждения.

Начальник департамента планирования и проектирования ОАО "Азерсу" Бахадур Кенгерли отметил, что при разработке проекта учитывались потребности населения в питьевой воде, промышленные и туристические возможности города. С целью устойчивого снабжения города Агдам и четырех близлежащих сел качественной питьевой водой проведены комплексные исследовательские работы и подготавливается проект «Ağıllı su».

Согласно проекту, город Агдам будет обеспечен питьевой водой из подземных источников, и с этой целью на начальном этапе пробурены три разведочно-оценочные скважины. В целом с целью устойчивого водоснабжения города планируются бурение 24 скважин, обеспечение основной и альтернативной (генератор) электроэнергией скважинной зоны. Вода, полученная из субартезианских скважин, будет собираться в водохранилищах, расположенных на большой высоте с точки зрения рельефа, и передаваться в населенные пункты в самотечном режиме. В проекте нашли отражение создание распределительной водопроводной сети в городе, установка пожарных гидрантов, отстойников, а также обеспечение каждого абонента электронным счетчиком дистанционного считывания.

На заседании также был представлен проект по управлению сточными и дождевыми водами города Агдам. Было отмечено, что в создании этой инфраструктуры также будут использованы современные технологии. В соответствии с проектом сточные воды, образующиеся в городе Агдам, будут возвращены в техническое и ирригационное использование после очистки на проектируемой установке биологического типа производительностью 30 тысяч кубометров в сутки. Представленный проект предусматривает управление дождевыми водами города путем разделения на два бассейна (водохранилища). Дождевые воды также планируется собирать и повторно использовать.

Системы питьевого водоснабжения, управления сточными и дождевыми водами города Агдам спроектированы так, чтобы ими можно было управлять из единого центра. Производительность субартезианских скважин, уровень воды в водохранилищах, показатели качества воды будут контролироваться SCADA-системой, а гидравлическое регулирование сети будет осуществляться в режиме онлайн.

На встрече состоялось широкое обсуждение проекта, и было рекомендовано учесть в проекте представленные предложения.

Отметим, что после освобождения Агдамского района от оккупации ОАО "Азерсу" осуществило неотложные работы по обеспечению питьевой водой населенных пунктов. В рамках проекта строительства совместного турецко-российского Центра мониторинга на территории Агдамского района проведены линии питьевой и сточных вод, построены водохранилище, насосная станция, септические установки. В селе Хыдырлы Агдамского района пробурена новая субартезианская скважина, построены водопроводы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Идет работа над "умным" проектом для обеспечения Агдама питьевой водой (ФОТО)
Идет работа над "умным" проектом для обеспечения Агдама питьевой водой (ФОТО)
Идет работа над "умным" проектом для обеспечения Агдама питьевой водой (ФОТО)
Идет работа над "умным" проектом для обеспечения Агдама питьевой водой (ФОТО)
Идет работа над "умным" проектом для обеспечения Агдама питьевой водой (ФОТО)
Идет работа над "умным" проектом для обеспечения Агдама питьевой водой (ФОТО)
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