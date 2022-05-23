Идет работа над "умным" проектом для обеспечения Агдама питьевой водой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание рабочей группы, созданной для подготовки проектной документации по созданию систем питьевого водоснабжения, управления сточными и дождевыми водами в освобожденном от оккупации городе Агдам.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на ОАО "Азерсу", на заседании, состоявшемся в городе Агдам, был представлен проект системы снабжения питьевой воды, управления сточными и дождевыми водами, состоялись подробные обсуждения.

Начальник департамента планирования и проектирования ОАО "Азерсу" Бахадур Кенгерли отметил, что при разработке проекта учитывались потребности населения в питьевой воде, промышленные и туристические возможности города. С целью устойчивого снабжения города Агдам и четырех близлежащих сел качественной питьевой водой проведены комплексные исследовательские работы и подготавливается проект «Ağıllı su».

Согласно проекту, город Агдам будет обеспечен питьевой водой из подземных источников, и с этой целью на начальном этапе пробурены три разведочно-оценочные скважины. В целом с целью устойчивого водоснабжения города планируются бурение 24 скважин, обеспечение основной и альтернативной (генератор) электроэнергией скважинной зоны. Вода, полученная из субартезианских скважин, будет собираться в водохранилищах, расположенных на большой высоте с точки зрения рельефа, и передаваться в населенные пункты в самотечном режиме. В проекте нашли отражение создание распределительной водопроводной сети в городе, установка пожарных гидрантов, отстойников, а также обеспечение каждого абонента электронным счетчиком дистанционного считывания.

На заседании также был представлен проект по управлению сточными и дождевыми водами города Агдам. Было отмечено, что в создании этой инфраструктуры также будут использованы современные технологии. В соответствии с проектом сточные воды, образующиеся в городе Агдам, будут возвращены в техническое и ирригационное использование после очистки на проектируемой установке биологического типа производительностью 30 тысяч кубометров в сутки. Представленный проект предусматривает управление дождевыми водами города путем разделения на два бассейна (водохранилища). Дождевые воды также планируется собирать и повторно использовать.

Системы питьевого водоснабжения, управления сточными и дождевыми водами города Агдам спроектированы так, чтобы ими можно было управлять из единого центра. Производительность субартезианских скважин, уровень воды в водохранилищах, показатели качества воды будут контролироваться SCADA-системой, а гидравлическое регулирование сети будет осуществляться в режиме онлайн.

На встрече состоялось широкое обсуждение проекта, и было рекомендовано учесть в проекте представленные предложения.

Отметим, что после освобождения Агдамского района от оккупации ОАО "Азерсу" осуществило неотложные работы по обеспечению питьевой водой населенных пунктов. В рамках проекта строительства совместного турецко-российского Центра мониторинга на территории Агдамского района проведены линии питьевой и сточных вод, построены водохранилище, насосная станция, септические установки. В селе Хыдырлы Агдамского района пробурена новая субартезианская скважина, построены водопроводы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)