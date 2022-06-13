Премьер-министр Азербайджана встретился с председателем Национального совета Словакии

БАКУ /Trend/ - 13 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом.

Как сообщили Trend в Кабмине, на встрече было подчеркнуто развитие азербайджано-словацких отношений в различных направлениях, выражена уверенность в том, что этот визит председателя Национального совета Словакии придаст импульс углублению двустороннего сотрудничества.

Также было подчеркнуто значение визита делегации во главе с Борисом Колларом в город Шуша - культурную столицу Азербайджана. В этом контексте речь шла о работах по восстановлению освобожденных территорий.

Было отмечено, что между двумя странами имеются возможности для дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества. В связи с этим было подчеркнуто значение Алятской свободной экономической зоны, и отмечено, что словацкие компании могут воспользоваться благоприятными возможностями, созданными здесь для иностранных инвесторов.

Также состоялись обсуждения по вопросу энергетической безопасности, было отмечено, что Азербайджан, обладающий богатыми энергетическими ресурсами и инфраструктурой, вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы. В связи с этим было особо подчеркнуто значение "Южного газового коридора".

На встрече также прошли обсуждения перспектив расширения сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, гуманитарной и многих других сферах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)