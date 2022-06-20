Литва заинтересована в сотрудничестве по развитию проектов "зеленой" энергетики в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Литва заинтересована в сотрудничестве по развитию проектов в области "зеленой" энергетики в Азербайджане.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Литвы.

Было отмечено, что Литва обладает большим потенциалом в секторе возобновляемых источников энергии, особенно в солнечной энергетике.

"Литовские компании могут предложить высококачественные солнечные модули, основанные на высокой эффективности и долгосрочности. Самые большие солнечные модули, произведенные в Литве, были представлены в Азербайджане во время визита Президента Литвы в страну. Мы также продемонстрировали свои возможности в секторе переработки отходов и экономики замкнутого цикла", - сказали в министерстве.

Как отметили в МИД, Литва также высоко ценит Азербайджан как надежного партнера ЕС в энергетическом секторе.

"ЕС работает над избавлением от зависимости от импорта российского ископаемого топлива, и существует большой интерес к укреплению энергетического сотрудничества с альтернативными поставщиками энергии и диверсификации источников поставок, включая получение большего количества природного газа из Азербайджана", - сказали в министерстве.

Что касается других сфер возможного сотрудничества, литовское министерство отметило, что Азербайджан является одним из основных торговых партнеров страны на Южном Кавказе.

"Литва особенно заинтересована в поиске возможностей для сотрудничества в инновационных и высокотехнологичных секторах, особенно в областях ИКТ и возобновляемых источников энергии, а также в сельском хозяйстве и пищевой промышленности", - сказали в МИД.

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