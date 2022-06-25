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В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)

Экономика Материалы 25 июня 2022 13:31
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В азербайджанской столице прошла встреча бизнесменов Baku Branding Meetup, организованная агентством Brandup при поддержке MÜSİAD Azərbaycan.

Как сообщает в субботу Trend, в ней приняли участие 150 человек, в основном бизнесмены, руководители и директора по маркетингу компаний.

Основная цель встречи - обсуждение важности создания в Азербайджане брендов регионального и глобального уровня, шагов, которые необходимо предпринять для этого на местном рынке.

Выступившие участники мероприятия отметили, что сегодня ощущается нехватка информации в сфере брендинга. По их мнению, необходимо повышать осведомленность в этой области, создавать бренды и делать их международными.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
В Баку обсудили вопросы создания отечественных брендов регионального и глобального уровня (ФОТО)
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