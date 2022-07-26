В Азербайджане за последние 4 года реализовано 3 крупных пакета соцреформ - Анар Алиев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние четыре года реализовано три крупных пакета социальных реформ.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

По его словам, указанные реформы охватили четыре миллиона граждан.

"На эти цели из государственного бюджета выделено около шести миллиардов манатов. Реформы, проводимые в сфере труда и занятости, являются приоритетными направлениями социально-экономической политики. Могу сказать, что минимальная заработная плата в Азербайджане выросла в 2,3 раза. Средняя заработная плата увеличилась более чем на 50 процентов. С гордостью можно сказать, что фонд заработной платы в стране вырос более чем в два раза", - отметил Алиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)