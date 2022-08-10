В ЦБ Азербайджана произведены очередные структурные изменения и назначения

БАКУ /Trend/ - В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) произведены очередные структурные изменения и назначения.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на регулятора, упразднен департамент офиса председателя ЦБА.

Кроме того, на должность директора департамента финансового управления ЦБА назначен Анар Мансуров.

Отметим, что ранее департамент корпоративного управления ЦБА был переименован в департамент корпоративного управления и секретариата. На базе отдела финансового мониторинга ЦБА были созданы департамент финансового мониторинга, департамент стратегического и проектного управления и отдел резолюций.

На должность главы департамента стратегического и проектного управления был назначен Ариф Ширалиев.

Кроме того, были созданы еще четыре отдела – отдел "Строительство нового здания", отдел лицензирования, отдел информации и кибербезопасности и отдел операционных рисков.

На должность главы отдела информации и кибербезопасности был назначен Эльвин Шахвердиев, а на должность главы отдела лицензирования – Эльнур Аллахвердиев.

Административный департамент Центробанка Азербайджана был переименован в административно-закупочный, а на должность главы департамента назначен Фархад Велиев.

Кроме того, департамент страхового надзора ЦБА был переименован в департамент страховой политики и надзора, а департамент по надзору за рынком капитала ЦБА - в департамент политики и надзора за деятельностью рынка капитала.