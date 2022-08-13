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Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)

Экономика Материалы 13 августа 2022 12:41 (UTC +04:00)
Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана приступило к реализации мероприятий, предусмотренных для организации самозанятости и обеспечения работой переселенных в село Агалы жителей.

Как сообщили Trend в субботу в министерстве, 30 жителей села при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Агентства аграрных услуг при минсельхозе и исполнительной власти Зангиланского района были привлечены к программе самозанятости. Для них уже организованы бизнес-тренинги. На тренингах участникам была предоставлена подробная информация о предпринимательской деятельности и соответствующих механизмах поддержки.

В рамках программы самозанятости началось обеспечение оборудованием по таким профессиям и направлениям деятельности, как автосервис, строительство, мастер по ремонту бытовой техники, портной, парикмахер, салон красоты, производство мучных изделий, торговля и т.д. На начальном этапе были обеспечены активами три гражданина. В ближайшие месяцы активами в рамках программы будут обеспечены и другие граждане.

В целях повышения профессиональных знаний и расширения возможностей трудоустройства жителей организуются курсы профессиональной подготовки, а также осуществляется деятельность по программе "Финансирование заработной платы работников совместно с работодателем". Первоначально на территории села совместно с ООО "Gill MED" были открыты курсы подготовки портных, к которым привлечены шесть жителей села.

Кроме того, были рассмотрены требования к вакансиям государственных предприятий и частных компаний, действующих в селе Агалы. Предпринимаются шаги по обеспечению работой кандидатов, соответствующих этим требованиям, проводятся встречи граждан с работодателями.

На сегодня обеспечены работой 24 жителя села, а еще 35 жителей успешно прошли этап собеседования и находятся на этапе окончательного оформления документов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)
Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)
Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)
Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)
Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)
Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)
Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)
Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)
Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)
Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)
Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)
Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)
Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)
Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)
Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)
Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)
Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)
Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)
Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)
Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)
Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)
Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы (ФОТО)
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