Азербайджан гарантирует Италии ценные альтернативные поставки газа

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан гарантирует Италии ограниченные, но ценные альтернативные поставки газа.

Об этом сказал Trend Пьер Паоло Раймонди, научный сотрудник Программы по энергетике, климату и ресурсам итальянского аналитического центра по международным отношениям Istituto Affari Internazionali.

По словам эксперта, благодаря Южному газовому коридору (ЮГК) Азербайджан стал значительным поставщиком газа в Европу, особенно в Италию и Юго-Восточную Европу. Азербайджан играет важную роль для Италии, поскольку он поставляет в страну около 8 миллиардов кубометров газа по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), европейскому участку ЮГК.

"Сегодня эта инфраструктура имеет стратегическое значение. При этом потенциально пропускная способность TAP может быть расширена", - сказал Раймонди.

Значение ЮГК, безусловно, может возрасти, поскольку европейские правительства стремятся постепенно отказаться от импорта российского газа. Азербайджан хорошо вписывается в стратегию диверсификации, так как может стать одним из альтернативных источников определенных объемов газа, отметил эксперт.

Потенциальное расширение ЮГК должно учитывать как соображения спроса, так и предложения. По его словам, роль Азербайджана в потенциальном расширении ЮГК имеет решающее значение, поскольку он непосредственно заполняет трубопровод.

"В настоящее время пропускная способность трубопровода составляет 10 миллиардов кубометров. Азербайджан может извлечь значительную выгоду из последних энергетических и политических событий, обеспечив дальнейший спрос на свой газ. Однако это потребует расширения мощностей и инвестиций в добычу", - отметил Раймонди.

По мнению эксперта, Азербайджану следует развивать дополнительные ресурсы. Между тем будущий спрос на газ в Европе станет еще одним ключевым компонентом успешного расширения проекта. Тем не менее ожидается, что климатическая политика и высокие цены на газ повлияют на спрос на газ в Европе, что также следует принимать во внимание.

Он также сказал, что меморандум о взаимопонимании по увеличению поставок газа, недавно подписанный между Азербайджаном и ЕС, является хорошим знаком для расширения энергетического сотрудничества. Здесь снова необходимо учитывать вопрос спроса и предложения.

Отметим, что 18 июля был подписан "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между ЕС, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".

Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Стороны договорились поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет его экспорта в Европейский союз по "Южному газовому коридору" в объеме не менее 20 миллиардов кубометров ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом.

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