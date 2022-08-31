Внедрение в Азербайджане глобальных платежных решений стало возможным благодаря наличию современной платежной инфраструктуры - Ассоциация банков

БАКУ /Trend/ - Внедрение в Азербайджане таких решений, как Apple Pay и Google Pay, стало возможным благодаря наличию в стране современной платежной инфраструктуры.

Об этом сказал в интервью Trend руководитель экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Тамерлан Рустамов.

По его словам, внедрение бесконтактных платежей банковскими картами в общественном транспорте и применение перечисленных технологий станет успешным шагом в направлении развития цифровых платежей.

"Важно, чтобы цифровые платежные платформы, предоставляемые финтех-компаниями, поддерживали такие платежные технологии, как Apple Pay и Google Pay. Кроме того, не случайно решение Центрального банка Азербайджана о прямом обмене информацией о карточных операциях внутри страны с карточными организациями, работающими за пределами страны. За первое полугодие текущего года общий объем транзакций, совершенных с платежными картами в стране, составил 24,6 миллиарда манатов. Из них на долю безналичных платежей пришлись 9,9 миллиарда манатов. Удельный вес безналичных расчетов внутри страны по картам составил 40,4 процента. Согласно информации Международного союза электросвязи, в нашей стране, по данным на 2021 год, на 100 человек пришлись 104,5 мобильных телефона. Через платежное решение Apple Pay за шесть месяцев текущего года было совершено платежей на сумму 121,3 миллиона манатов, или 6,9 миллиона транзакций. Учитывая тот факт, что мобильные телефоны являются неотъемлемой частью повседневной жизни, широкое использование телефонов на Android среди населения играет важную роль в развитии цифровых платежей, в том числе запуска Google Pay. Для успешного внедрения каждого платежного решения должна быть сформирована соответствующая инфраструктура. На сегодня 72 процента (или 43 919 единиц) сети POS-терминалов нашей страны принимают бесконтактные карты. Также в этом году в результате совместной деятельности ЦБ, международных платежных систем и банков, впервые в стране была создана возможность использования смартфонов в качестве POS-терминалов, сформирована соответствующая законодательная база. Этот шаг положительно скажется на расширении инфраструктуры и повышении удобства использования и формирования сети POS-терминалов", - сказал Рустамов.

Он отметил, что успешная реализация «Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы» создаст новую модель социально-экономического развития и определит новый качественный уровень многопрофильного развития страны.

"Эта стратегия поставила цель ежегодно увеличивать удельный вес безналичных платежей в общем обороте на пять процентов. Стратегию по развитию безналичных платежей на 2021-2023 годы, реализуемую Центральным банком Азербайджана, можно назвать катализатором экосистемы цифровых платежей. В рамках этой стратегии предусматриваются принятие законопроекта «О платежных услугах и платежных системах», внедрение стандарта ISO 2002, подготовка единых стандартов API, создание и ввод в эксплуатацию электронной системы Know Your Customer (e-KYS). В ее рамках в области цифровых платежей уже достигнуты определенные успехи, а именно задачи по удельному весу бесконтактных платежных карт в общем обороте, безналичному обращению платежных карт, поставленные на 2023 год, достигнуты уже сейчас", - подчеркнул Рустамов.

По его мнению, для построения конкурентоспособной, инновационной и всеобъемлющей экосистемы цифровых платежей необходимо создание новой законодательной базы для цифрового банкинга.

"Необходимы также и поддержка бесконтактных платежей в общественном транспорте, утверждение безналичных расчетов по ряду направлений, укрепление позиций финтех-компаний на финансовых рынках, применение нового подхода к регулированию ставок за услуги в сфере цифровых платежей", - добавил Тамерлан Рустамов.