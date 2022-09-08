Азербайджан обсуждает расширение сотрудничества с Испанией в секторе ВИЭ - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан активно обсуждает расширение сотрудничества с Испанией в области возобновляемых источников энергии, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью ведущему информационному агентству Испании EFE Comunicación, передает в четверг Trend.

“У Азербайджана есть потенциал поставок “зеленой” электроэнергии в ЕС. Наши страны могут наладить конкретное сотрудничество в этой области. Испания хорошо известна своими "зелеными" технологиями”, - сказал он.

По словам министра, участие испанских компаний в проектах по возобновляемой энергетике было одной из главных тем обсуждений во время его визита в страну.

Глава МИД также отметил общее сотрудничество в энергетическом секторе между двумя странами, интерес Испании к Южному газовому коридору (ЮГК) и ее вклад в проект.

“Азербайджан является давним и надежным партнером Европы в качестве поставщика нефти и нефтепродуктов, а Испания входит в первую десятку стран, покупающих сырую нефть у Азербайджана”, - сказал министр.

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