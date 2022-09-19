Возросли номинальные доходы населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По предварительным данным, номинальные доходы населения Азербайджана в январе – августе 2022 года выросли на 20 процентов, или 7,41 миллиарда манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Trend со ссылкой на отчет Госкомстата, в указанный период в Азербайджане доходы на душу населения выросли на 19,5 процента, или 720,4 маната.
Показатель роста доходов населения после выплаты всех обязательных и добровольных платежей составил 20,2 процента, или 6,668 миллиарда манатов по сравнению с январем – августом 2021 года. При этом доходы на душу населения выросли на 19,7 процента, или 648,5 маната.
|
Январь-август 2022
|
Январь-август 2021
|
2022/2021
|
Номинальные доходы населения, млн манатов
|
44 481,2
|
37 071,1
|
120,0%
|
Доходы на душу населения
|
4 423,0
|
3 702,6
|
119,5%
|
Доходы, оставшиеся в распоряжении населения, млн манатов
|
39 629,6
|
32 961,2
|
120,2%
|
Доходы на душу населения
|
3 940,6
|
3 292,1
|
119,7%