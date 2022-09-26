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В ASCO произведены новые назначения

Экономика Материалы 26 сентября 2022 15:59 (UTC +04:00)
В ASCO произведены новые назначения

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) произведены два новых назначения.

Как сообщили в понедельник Trend в ASCO, на должности заместителей председателя правления ЗАО назначены Заур Нагиев и Тариэль Мирзоев.

Нагиев назначен на должность заместителя председателя по юридическим вопросам, человеческим ресурсам и международным отношениям, а Мирзоев - заместителя по вопросам стратегического развития и инвестиционных проектов.

Отметим, что должность председателя правления ЗАО занимает Рауф Велиев.

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