В ASCO произведены новые назначения

БАКУ /Trend/ - В ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) произведены два новых назначения.
Как сообщили в понедельник Trend в ASCO, на должности заместителей председателя правления ЗАО назначены Заур Нагиев и Тариэль Мирзоев.
Нагиев назначен на должность заместителя председателя по юридическим вопросам, человеческим ресурсам и международным отношениям, а Мирзоев - заместителя по вопросам стратегического развития и инвестиционных проектов.
Отметим, что должность председателя правления ЗАО занимает Рауф Велиев.