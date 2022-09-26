В ASCO произведены новые назначения

БАКУ /Trend/ - В ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) произведены два новых назначения.

Как сообщили в понедельник Trend в ASCO, на должности заместителей председателя правления ЗАО назначены Заур Нагиев и Тариэль Мирзоев.

Нагиев назначен на должность заместителя председателя по юридическим вопросам, человеческим ресурсам и международным отношениям, а Мирзоев - заместителя по вопросам стратегического развития и инвестиционных проектов.

Отметим, что должность председателя правления ЗАО занимает Рауф Велиев.