БАКУ /Trend/ - В Азербайджане табачные изделия освобождаются от госпошлины за обязательную маркировку.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос отражен в предложенном изменении в закон "О государственной пошлине", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, производители и импортеры табачных изделий освобождаются от уплаты государственной пошлины, предусмотренной статьей 20-3.2.1 настоящего закона (-0,07 за предоставление обязательной маркировки подакцизных товаров) за обязательную маркировку данной продукции в течение одного месяца с даты получения уведомления органа (учреждения), установленного соответствующим органом исполнительной власти, о подключении к информационной системе.

Орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, может продлевать срок, указанный в первом предложении настоящей статьи, пять раз, но не более чем на один месяц.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)