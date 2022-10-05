По картам Visa проведено рекордное количество бесконтактных транзакций на транспорте

БАКУ /Trend/ - Компания Visa объявила о достижении впервые за один год отметки в один миллиард бесконтактных транзакций в общественном транспорте.

Как сообщили в среду Trend в азербайджанском представительстве Visa, на Европу приходится наибольшая доля этих транзакций, в том числе более четырех миллионов в день только на систему Transport for London. Также наблюдается рост в каждом отдельном регионе, а в Северной Америке примерно каждая пятая оплата в общественном транспорте бесконтактная.

Напомним, что в Азербайджане в 2021 году компанией Visa была запущена технология бесконтактной оплаты проезда в пригородных электричках Баку на 14 станциях Абшеронской кольцевой железной дороги.

"Пассажиры этого маршрута могут оплатить поездку бесконтактной банковской картой или устройствами со встроенным NFC-модулем: смартфонами или умными часами. Проект был реализован совместно с ЗАО "Азербайджанские железные дороги", Центральным банком Азербайджана, Международным банком Азербайджана, а также при поддержке RBC Group, IBA Group и Azericard", - сказали в Visa.

Также было отмечено, что быстрый рост цифровых платежей служит доказательством того, насколько привлекательным этот вариант оплаты стал для потребителей.

"Помимо удобства и гибкости для клиентов, технология бесконтактных платежей доказала окупаемость инвестиций для транспортных компаний. Мы работаем с мэриями, урбанистами, транспортными департаментами городских властей, операторами и поставщиками решений, чтобы переосмыслить опыт городских поездок с упором на инклюзивность, экологичность и взаимосвязанность мультимодального транспорта", - сказали в Visa.

Отметим, что недавнее исследование Visa Future of Urban Mobility Survey показало, что 91 процент пассажиров ожидает возможности бесконтактной оплаты в транспорте и почти треть назвала бесконтактные платежи главной функцией, которая побудит их пользоваться общественным транспортом.

Согласно тому же исследованию, большинство пассажиров общественного транспорта, или 88 процентов говорят, что вопрос экологичности влияет на то, как часто они пользуются общественным транспортом. При этом большинство занятых трудовой деятельностью пассажиров, или 62 процента пользуются общественным транспортом не менее трех дней в неделю.