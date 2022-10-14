Для обеспечения внутренних энергопотребностей в селе Агалы построена установка “Архимед”

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана осуществляет деятельность на освобожденных от оккупации территориях на основе принципов зоны "зеленой" энергии.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Сарван Джафаров, выступая на церемонии презентации книги "Зеленая" экономика".

Замминистра отметил, что в селе Агалы Зангиланского района с целью обеспечения внутренних потребностей в электроэнергии первого "умного села" была построена установка "Архимед", обладающая сертификатом эмиссии диоксида.

По его словам, эта установка позволяет получать больше энергии при меньших усилиях.

Джафаров подчеркнул, что также одним из важных вопросов является контроль за охраной земельных ресурсов и создание базы данных с применением искусственного интеллекта через информационную систему "Электронное сельское хозяйство".

"Для сохранения и восстановления плодородия почв необходимо применять передовые методы ведения сельского хозяйства, эти участки должны быть обеспечены органическими и минеральными удобрениями, внедрены современные ирригационные системы и т.д.", - добавил замминистра.

(Перевод: Нубар Кулузаде)