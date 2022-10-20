Состоялось заседание Рабочей подгруппы по координации применения "зеленых" технологий на освобожденных землях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 19 октября состоялось очередное заседание Рабочей подгруппы, созданных в составе Рабочей группы по координации и мониторингу применения "зеленых" технологий и требований энергоэффективности на освобожденных территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном агентстве по возобновляемым источникам энергии, председатель Рабочей подгруппы, директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Джавид Абдуллаев, открывая заседание вступительной речью, проинформировал о решениях, принятых в ходе встречи рабочей группы, состоявшейся 14 октября.

На заседании были определены тематические мероприятия для повышения эффективности работы, проводимой в связи с реализацией "Стратегий по созданию зоны "зеленой" энергии на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", а также ответственные лица, связанные с их выполнением.

(Перевод: Нубар Кулузаде)