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Состоялось заседание Рабочей подгруппы по координации применения "зеленых" технологий на освобожденных землях Азербайджана

Экономика Материалы 20 октября 2022 17:37 (UTC +04:00)
Состоялось заседание Рабочей подгруппы по координации применения "зеленых" технологий на освобожденных землях Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - 19 октября состоялось очередное заседание Рабочей подгруппы, созданных в составе Рабочей группы по координации и мониторингу применения "зеленых" технологий и требований энергоэффективности на освобожденных территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном агентстве по возобновляемым источникам энергии, председатель Рабочей подгруппы, директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Джавид Абдуллаев, открывая заседание вступительной речью, проинформировал о решениях, принятых в ходе встречи рабочей группы, состоявшейся 14 октября.

На заседании были определены тематические мероприятия для повышения эффективности работы, проводимой в связи с реализацией "Стратегий по созданию зоны "зеленой" энергии на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", а также ответственные лица, связанные с их выполнением.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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