БАКУ /Trend/ - В Азербайджане может быть увеличена сумма возврата части НДС потребителям.

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в проекте по государственному и обзорному бюджетам Азербайджанской Республики на 2023 год.

В документе отмечается, что в целях расширения сферы безналичных платежей физических лиц, предусматривается пересмотр суммы возврата части уплаченного НДС за покупки на территории страны.

Отметим, что ранее заместитель начальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики Самира Мусаева сообщила Trend, со следующего года планируется увеличение суммы возврата части НДС потребителям, законопроект об этом направлен в Кабинет министров Азербайджана.

Напомним, что в настоящее время сумма возврата части НДС потребителям составляет 15 процентов по безналичным платежам и 10 процентов - по наличным.

До сентября 2022 года потребителям, зарегистрированным на портале проекта "ƏDV geri al", было возвращено более 305,5 миллиона манатов по 732 105 401 кассовому чеку. Только за январь-август этого года по 303 851 384 чекам было возвращено более 133,6 миллиона манатов.

Напомним, что законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" 24 октября поступил в Милли Меджлис.

В целом доходы государственного бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 30,7 миллиарда манатов, что на 5,2 процента больше, чем в 2022 году, и на 16,4 процента больше, чем в 2021 году, что является самым высоким показателем за всю историю страны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)