В Азербайджане будет разработана программа по снижению зависимости от импорта зерна

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет разработана соответствующая программа по снижению зависимости от импорта зерна.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения государственного бюджета на 2023 год.

Министр отметил, что средства, выделяемые из государственного бюджета на эту сферу, увеличились на 20,5 процента.

"В государственном бюджете предусмотрено выделение субсидий. Правительство считает важным поддержку этой сферы", - добавил Шарифов.

Напомним, что законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" 24 октября поступил в Милли Меджлис.

В целом доходы государственного бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 30,7 миллиарда манатов, что на 5,2 процента больше, чем в 2022 году, и на 16,4 процента больше, чем в 2021 году, что является самым высоким показателем за всю историю страны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)