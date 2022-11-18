Состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Азербайджана и Грузии

БАКУ /Trend/ - 18 ноября состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Об этом в пятницу Trend сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

В ходе телефонного разговора главы правительств поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией.

Было выражено удовлетворение нынешним высоким уровнем азербайджано-грузинских отношений стратегического партнерства, построенных на прочных основах многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

Была оценена роль контактов на высоком уровне, взаимных визитов между двумя странами в развитии азербайджано-грузинских отношений, в связи с чем особо подчеркнута важность визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию в октябре текущего года.

В ходе телефонного разговора были также обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Грузией в политическом, экономическом, транспортном, энергетическом, гуманитарном и других направлениях.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили пригласил премьер-министра Али Асадова посетить Грузию в рамках очередного заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Тбилиси в декабре. Была выражена уверенность в том, что визит будет полезен с точки зрения рассмотрения вопросов, стоящих на повестке азербайджано-грузинского сотрудничества.

(Перевод: Фидан Мустафаева)