Азербайджан ведет переговоры о поставках газа на Западные Балканы

БАКУ /Trend/ - В настоящее время идут переговоры о налаживание возможных поставок газа из Азербайджана в страны Западных Балкан.

Как передает Trend, об этом в интервью журналу LGP News сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

"Некоторое время назад мы начали диалог со странами Западных Балкан о возможных поставках газа в этот регион. Европейская комиссия также участвует в этом диалоге, являющимся естественной частью новой энергетической политики на Западных Балканах на пути к декарбонизированной экономике. Существует спрос на дополнительный газ со стороны других наших партнеров. Очевидно, что иногда даже небольшие объемы дополнительного газа могут означать огромную диверсификацию для конкретной страны", - сказал он.

По словам замминистра, в плане Евросоюза REPower EU и документе "Внешняя активность ЕС в энергетическом секторе в меняющемся мире" отмечается, что расширение Южного газового коридора (ЮГК) до 20 миллиардов кубометров в год будет играть важную роль в обеспечении поставок газа в Юго-Восточную Европу и на Западные Балканы. Документы также подчеркивают необходимость интенсификации энергетического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, учитывая стратегическую важность ЮГК.

"В 2021 году Азербайджан экспортировал 19 миллиардов кубометров природного газа, в том числе 8,2 миллиарда кубометров в Европу. В этом году мы увеличим поставки газа в Европу до 12 миллиардов кубометров", - отметил Солтанов.

Напомним, что 18 июля был подписан "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между ЕС, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".

Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Стороны договорились поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет его экспорта в Европейский союз по "Южному газовому коридору" в объеме не менее 20 миллиардов кубометров ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом.

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