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Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)

Экономика Материалы 22 декабря 2022 14:48 (UTC +04:00)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - С 17 по 30 декабря министерством сельского хозяйства Азербайджана проводятся ярмарки "Из села в город" в связи с предстоящими Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Корреспондент Trend в четверг посетил ярмарку, организованную по адресу: Наримановский район Баку, ул. Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик"), чтобы узнать о ценах и качестве продаваемой продукции, интересе населения к ярмарке.

Покупатели, с которыми побеседовал корреспондент Trend, сообщили, что цены на ярмарке ниже, чем на рынках и в магазинах.

Отметим, что ярмарки проходят на территории Баку и Абшерона. На них реализуется продукция, представленная более 70 фермерами почти из 50 регионов страны. На продажу выставлены около 80 видов сельскохозяйственной продукции.

Представляем ниже список цен на продукцию на ярмарке.

Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)
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