Цены на продукцию на ярмарках ”Из села в город" в Баку и на Абшероне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 17 по 30 декабря министерством сельского хозяйства Азербайджана проводятся ярмарки "Из села в город" в связи с предстоящими Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Корреспондент Trend в четверг посетил ярмарку, организованную по адресу: Наримановский район Баку, ул. Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик"), чтобы узнать о ценах и качестве продаваемой продукции, интересе населения к ярмарке.

Покупатели, с которыми побеседовал корреспондент Trend, сообщили, что цены на ярмарке ниже, чем на рынках и в магазинах.

Отметим, что ярмарки проходят на территории Баку и Абшерона. На них реализуется продукция, представленная более 70 фермерами почти из 50 регионов страны. На продажу выставлены около 80 видов сельскохозяйственной продукции.

Представляем ниже список цен на продукцию на ярмарке.