Названы прогнозы по доходам Государственного фонда социальной защиты Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Доходы государственного фонда социальной защиты(ГФЗС) Азербайджана в течение 2022 года прогнозируются в размере 5,726 миллиарда манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня председатель Фонда Гималай Мамишев на пресс-конференции по итогам 2022 года.

Он отметил, что по сравнению с 2021 годом наблюдается рост на 10,6 процентов.

"Объем поступлений увеличится на 5 процентов по сравнению с прогнозами. Выплаты населению по трудовым пенсиям за текущий год составили 4,946 миллиарда манатов. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 7,8 процента",- добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)