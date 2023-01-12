Резко вырос грузооборот Стамбульского международного аэропорта

БАКУ /Trend/ – В декабре 2022 года число пассажиров, прибывающих в Стамбульский международный аэропорт, увеличилось на 73% и составило 64 486 178 человек.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили TurkicWorld в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

По данным министерства, в декабре пассажирооборот аэропорта по внутренним рейсам вырос на 49% до 15 894 315 человек, а по международным - на 83% до 48 591 863 человек.

Грузооборот аэропорта в декабре 2022 года увеличился на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 557 427 тонн. Кроме того, в декабре грузооборот аэропорта по внутренним рейсам увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 190 088 тонны, а по международным рейсам - на 72% по сравнению с аналогичным периодом и составил 2 миллиона 367 тысяч 338 тонн.

Число рейсов, выполненных из аэропорта в декабре 2022 года, увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составило 425 897. При этом число выполненных внутренних рейсов увеличилось на 37% до 109 634, а по международным - на 58% до 316 263.

Напомним, что в 2022 году пассажироперевозки по всем аэропортам Турции составили 181 948 006 человек, а грузооборот - 4 004 306 тонн.

(Перевод: Нубар Кулузаде)