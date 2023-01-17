При восстановительных работах планируется использовать месторождения Карабаха и Восточного Зангезура

БАКУ /Trend/ - Данные, хранящиеся в Фонде геологической информации, уже проанализированы с учетом спроса на сырье в следующем году и направлены в соответствующие государственные структуры для согласования участков месторождений, которые планируется выставить на аукцион в следующем году.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня на брифинге для СМИ председатель правления Агентства геолого-разведочных работ Али Алиев.

Он отметил, что в 2023 году одним из приоритетных направлений агентства является вовлечение в экономический оборот месторождений полезных ископаемых, находящихся в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

"В соответствии с утвержденным планом мероприятий по "Большому возвращению" в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы агентство будет проводить работы по вводу в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых и обеспечению охраны недр. На начальном этапе для реализации строительных проектов, связанных с реконструкцией и восстановлением в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, предусматривается выдача разрешений на использование месторождений общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на этих территориях", - отметил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)