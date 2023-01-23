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В 2023 году среднемесячная заработная плата в Азербайджане вырастет до 900 манатов

Экономика Материалы 23 января 2023 12:56 (UTC +04:00)
В 2023 году среднемесячная заработная плата в Азербайджане вырастет до 900 манатов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В 2023 году среднемесячная заработная плата в Азербайджане вырастет до 900 манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по труду и социальной политике сказал председатель комитета Муса Гулиев.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом сумма на 100 манатов выше.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 5 января 2023 года минимальная месячная заработная плата с 1 января 2023 года увеличена на 15 процентов с 300 до 345 манатов. Повышение минимальной заработной платы также положительно влияет на рост средней заработной платы в стране.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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