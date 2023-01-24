В Баку состоялось открытие магазинов компании "Setex Group" - члена MÜSİAD Azеrbaycan (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялось открытие магазина известной турецкой компании "Setex Group", являющейся членом Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD).

Как сообщает во вторник Trend, на церемонии открытия выступил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

На открытии также присутствовали председатель правления MÜSİAD Azеrbaycan Рашад Джабирли, члены правления и члены Gənc MÜSİAD.

Компания "Setex Group" сотрудничает с 10 брендами и имеет сеть из 33 магазинов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)