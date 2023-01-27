Завершено строительство третьего уровня станции метро B-04 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершено строительство еще одного этапа на четвертой подземной, в целом пятой новой станции "фиолетовой" ветки метрополитена с условным названием B-04, которая будет расположена на улице Джалила Мамедгулузаде в Баку.

Об этом в пятницу Trend сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

"Общая длина станции составляет 170 метров, и строительство ведется в трех зонах. Глубина залегания станции составляет 29-32 метра в зависимости от рельефа местности", - говорится в сообщении ЗАО.

(Перевод: Нубар Кулузаде)