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Азербайджанская инвестиционная компания впервые инвестировала в израильский технологический стартап

Экономика Материалы 15 февраля 2023 11:34 (UTC +04:00)
Азербайджанская инвестиционная компания впервые инвестировала в израильский технологический стартап

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) в рамках сотрудничества с израильской компанией "OurCrowd" впервые инвестировала в технологический стартап один миллион долларов.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"Израильский стартап LARGIX, в который были вложены инвестиции, специализируется на разработке промышленных продуктов", - написал Джаббаров.

Напомним, что в июле 2022 года было подписано инвестиционное соглашение между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и компанией OurCrowd - ведущей мировой краудфандинговой платформой Израиля.

Отметим, что на конец 2022 года инвестиционный портфель АИК и сумма финансирования по одобренным инвестициям составили 240,3 миллиона манатов.

Подчеркнем, что основной задачей АИК является долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.

Азербайджанская инвестиционная компания впервые инвестировала в израильский технологический стартап
Азербайджанская инвестиционная компания впервые инвестировала в израильский технологический стартап
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