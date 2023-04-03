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Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

Экономика Материалы 3 апреля 2023 14:07 (UTC +04:00)
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит компании "Fədək-Azərbaycan ".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"В рамках мер поддержки отечественного производства Фонд развития предпринимательства предоставил ООО "Fədək-Azərbaycan" льготный кредит в размере 500 тысяч манатов для финансирования проекта по развитию верблюдоводства в Гаджигабульском районе", - говорится в публикации.

Напомним, что в целом Фонд развития предпринимательства Азербайджана в 2022 году профинансировал 2 726 инвестиционных проектов. Всего Фондом выдано льготных кредитов на сумму 145,9 миллиона манатов.

Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства
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