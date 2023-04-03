Ассоциация банков Азербайджана назвала безосновательными ряд публикаций в соцсетях

БАКУ /Trend/ - Распространяемые в последние дни в социальных сетях публикации о "крахе банковской системы", "заморозке банковских вкладов", а также "рекомендации обналичить средства с карт и банковских счетов" полностью безосновательны и не отражают действительность.

Об этом сказали в понедельник Trend в пресс-службе Ассоциации банков Азербайджана.

Так, по состоянию на начало марта 2023 года активы банковского сектора Азербайджана составили 45,7 миллиарда манатов, что на 18,8 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Кроме того, в отчетный период кредитный портфель банков вырос на 15,4 процента, или на 163 миллиона манатов по сравнению с началом года - до 19,8 миллиарда манатов.

"Объем вкладов населения в банках, который является показателем доверия к банкам, составляет 11,7 миллиарда манатов (рост на 18,7 процента в годовом исчислении и на 1,5 процента с начала года). Суммарный капитал банков страны также увеличился - до 5,7 миллиарда манатов (на 13,3 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и на два процента с начала года). Рентабельность сектора остается на высоком уровне, еще больше превосходя прошлогодние показатели", - сказали в АБА.

В ассоциации также подчеркнули, что в январе-феврале текущего года процентные доходы банковского сектора увеличились на 39,2 процента, непроцентные доходы - на 23,6 процента, чистая прибыль - на 44,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Чистая прибыль банков страны в 2023 году составила 155,7 миллиона манатов.

В АБА сообщили, что в феврале текущего года количество платежных карт в обращении увеличилось на 18,4 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достигло 13,654 миллиона. Объем безналичных платежей внутри страны увеличился в 2,1 раза - до 2,877 миллиарда манатов.

Учитывая вышеизложенное, Ассоциация банков Азербайджана призывает общественность не верить беспочвенной, провокационной информации в социальных сетях.