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В Азербайджане сокращаются сроки, отведенные на устранение нарушений в сфере строительства

Экономика Материалы 7 апреля 2023 16:12 (UTC +04:00)
В Азербайджане сокращаются сроки, отведенные на устранение нарушений в сфере строительства

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сокращаются сроки, отведенные на устранение нарушений в сфере строительства.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента было рассмотрено предлагаемое изменение в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана.

Согласно изменению, этот период сокращается с двух лет до одного года. Так, если нарушения не будут устранены в течение одного года, завершенный или незавершенный объект строительства подлежит сносу.

В настоящее время этот срок составляет два года.

После обсуждений изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.

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